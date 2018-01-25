Доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7 процента

22:36, 25 января 2018, ПАИ

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%. В декабре в годовом выражении реальные доходы снизились на 1,8%. Рост доходов граждан в декабре по сравнению с ноябрем составил 46,3%, пишет Коммерсант.

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении выросла за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 7,2% — до 39,085 тыс. руб. В реальном выражении ее рост за год составил 3,4%. В декабре рост зарплаты по сравнению с декабрем 2016 года составил 7,2% — до 50,5 тыс. руб.

Безработица в России в декабре, оставалась на уровне 5,1%. Всего без работы были 3,9 млн человек в возрасте 15–72 лет. В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6%.