0
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
Общество

Доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7 процента

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%. В декабре в годовом выражении реальные доходы снизились на 1,8%. Рост доходов граждан в декабре по сравнению с ноябрем составил 46,3%, пишет Коммерсант.

Среднемесячная зарплата в номинальном выражении выросла за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 7,2% — до 39,085 тыс. руб. В реальном выражении ее рост за год составил 3,4%. В декабре рост зарплаты по сравнению с декабрем 2016 года составил 7,2% — до 50,5 тыс. руб.

Безработица в России в декабре, оставалась на уровне 5,1%. Всего без работы были 3,9 млн человек в возрасте 15–72 лет. В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...