Молодые учёные будут служить в военных технопарках

22:48, 25 января 2018, ПАИ

Молодых ученых будут призывать в военные технопарки, чтобы они во время службы в армии не теряли свои навыки и квалификацию. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Казанском авиазаводе во время встречи с его коллективом.

«Сейчас только министр обороны докладывал, и я ему согласовал, о создании практически технопарка. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности»,— цитирует главу государства «Интерфакс». По словам президента, развитие системы привлечения в армию молодых ученых будет проходить параллельно с развитием контрактной системы армейской службы.

Напомним, что в результате увеличения доли контрактников в армии число призывников прошлой осенью сократили с 152 тыс. до 134 тыс. человек. В июле прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы граждан, не отслуживших в армии.