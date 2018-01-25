0
14:17
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
13:28
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
13:05
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
12:31
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
12:19
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
18:12
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
17:17
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Еще новости
Экономика

В Пскове зафиксирован самый высокий рост цен на бензин за неделю

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 января 2018 года не изменились в процентном выражении относительно предыдущего отчетного периода, как и неделей ранее. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики, пишет Росбалт.

Средняя потребительская цена на бензин в целом по стране по состоянию на 22 января поднялась на одну копейку и достигла 39,92 рубля.

Как указывает ведомство, за отчетный период в 14 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего он подорожал в Пскове — на 0,5%, Астрахани, Барнауле и Абакане — на 0,3-0,4%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Южно-Сахалинске, Нальчике и Кызыле — на 0,4-0,5%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне.

При этом в среднем по России стоимость бензина АИ-92 на 22 января повысилась на одну копейку до 38,10 рубля. Цена бензина марки АИ-95 осталась на прежнем уровне — 41,04 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 поднялась на три копейки до 46,20 рубля. Литр дизельного топлива на 22 января в среднем по стране стоил 40,81 рубля — по сравнению с данными на 15 января его цена выросла на 5 копеек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
25 января 2018
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора
25 января 2018
Александр Котов: Надо предусмотреть норму, обязывающую всех платить за сбор и утилизацию мусора 2
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию
25 января 2018
Власти Псковской области готовы оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95% сборов за негативное воздействие на экологию 1
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области
25 января 2018
Инвестор готов вложить 650 миллионов в полигон ТБО и мусороперерабатывающий завод на юге Псковской области 1
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия
24 января 2018
Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия 1
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
24 января 2018
Александр Козловский поддержал законопроект, упрощающий процедуры строительства, реконструкции и капремонта
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
22 января 2018
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой 5

Идет загрузка...