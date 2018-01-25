В Пскове зафиксирован самый высокий рост цен на бензин за неделю

23:00, 25 января 2018, ПАИ

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 января 2018 года не изменились в процентном выражении относительно предыдущего отчетного периода, как и неделей ранее. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики, пишет Росбалт.

Средняя потребительская цена на бензин в целом по стране по состоянию на 22 января поднялась на одну копейку и достигла 39,92 рубля.

Как указывает ведомство, за отчетный период в 14 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего он подорожал в Пскове — на 0,5%, Астрахани, Барнауле и Абакане — на 0,3-0,4%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Южно-Сахалинске, Нальчике и Кызыле — на 0,4-0,5%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне.

При этом в среднем по России стоимость бензина АИ-92 на 22 января повысилась на одну копейку до 38,10 рубля. Цена бензина марки АИ-95 осталась на прежнем уровне — 41,04 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 поднялась на три копейки до 46,20 рубля. Литр дизельного топлива на 22 января в среднем по стране стоил 40,81 рубля — по сравнению с данными на 15 января его цена выросла на 5 копеек.