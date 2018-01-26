Десантники устроят в Пскове митинг в честь первых побед Красной Армии и начала лыжного марш-броска

09:11, 26 января 2018, ПАИ

2 февраля десантники на территории Пскова, Новороссийска, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани организуют торжественные митинги с показательными выступлениями в ознаменование первых побед Красной Армии и готовности к совершению первого лыжного перехода, посвящённого 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

3 февраля на окраинах десяти городов недалеко от областных памятных мест 300 десантников выйдут на старт лыжного перехода с общей дистанцией превышающей 7500 км и начнут свой марш через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

20 февраля все десять команд десантников-лыжников встретятся в Рязанской области у населенного пункта Поляны, где завершат свой патриотический лыжный маршрут.

21 февраля на территории РВВДКУ состоится торжественная церемония поздравления десантников, прошедших многодневный маршрут на лыжах.

За время беспрецедентного лыжного перехода военнослужащие ВДВ посетят более 150 памятных мест, памятников и мемориалов, проходя через 20 регионов России, находящихся на маршруте. Для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции лыжного перехода, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей.