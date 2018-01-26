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Общество

Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы

Роспотребнадзор зафиксировал рост числа инфицированных россиян, пересекающих госграницу, пишет газета «Известия». В 2017 году количество зараженных туристов, вернувшихся в РФ из других стран, выросло в три раза по сравнению с 2014 годом.

За прошлый год Роспотребнадзор обнаружил 3 тысячи инфицированных различными вирусами, например, Кoксаки. В ведомстве отметили, что продолжают фиксировать зараженных и в наступившем году. В этом году в мире особенно актуальными остаются угрозы таких заболеваний, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококкoвая инфекция.

Неблагополучная обстановка по некоторым из этих инфекций зафиксирована в таких популярных у российских туристов странах, как Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы, Китай.

При распространении заболевания в каком-либо государстве ведомство приступает к проверкам рейсов оттуда, например, измеряет прибывшим температуру с помощью тепловизора. Если на борту самолета находят человека с признаками заражения, то сотрудники Роспотребнадзора вместе с бригадой скорой помощи поднимаются на борт и обследуют всех пассажиров.

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