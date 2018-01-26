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На Олимпийских играх в Пхенчхане выступит спортсмен из Псковской области

На Олимпийских играх в Пхенчхане выступит спортсмен из Псковской области. 21-летний Владислав Марченков из Великих Лук  будет бороться за честь страны в скелетоне.

Владислав Марченков родился в Великих Луках, затем его семья переехала в Москву, где молодой человек учился в школе олимпийского резерва. В настоящее время спорстмен является членом сборной команды России по скелетону, живет и тренируется в столице, учится на первом курсе Великолукской государственной академии физкультуры и спорта.

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