На Олимпийских играх в Пхенчхане выступит спортсмен из Псковской области

09:20, 26 января 2018, ПАИ

На Олимпийских играх в Пхенчхане выступит спортсмен из Псковской области. 21-летний Владислав Марченков из Великих Лук будет бороться за честь страны в скелетоне.

Владислав Марченков родился в Великих Луках, затем его семья переехала в Москву, где молодой человек учился в школе олимпийского резерва. В настоящее время спорстмен является членом сборной команды России по скелетону, живет и тренируется в столице, учится на первом курсе Великолукской государственной академии физкультуры и спорта.