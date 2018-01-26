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На 30 тысяч рублей оштрафован руководитель финансового органа администрации Стругокрасненского района

Прокуратура оштрафовала на 30 тысяч рублей руководителя финансового органа администрации Стругокрасненского района за нарушения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что руководитель финансового органа районной администрации не оплатил исполненные работы по муниципальному контракту в установленный тридцатидневный срок, чем ущемил права организации, добросовестно выполнившей работы.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении исполняющего обязанности начальника финансового управления районной администрации дело по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тысяч рублей.

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