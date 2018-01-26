0
23:51
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
22:05
Завершены работы по консервации Дома Печенко
18:14
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
17:39
Мужчина на кухне – 2.0. № 15: Солнечное ризотто по-милански (ВИДЕО)
17:03
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
16:09
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
Еще новости
Общество

ПФР: Для права на пенсию по старости псковичам нужно не менее девяти лет страхового стажа

Возраст выхода на пенсию в 2018 году останется прежним, но возрастут требования к количеству баллов и продолжительности страхового стажа. Для назначения страховой пенсии по старости в следующем году необходимо иметь как минимум 13,8 баллов и 9 лет страхового стажа (в 2017 оду – 11,4 и 8 соответственно). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Требуемое количество баллов будет ежегодно увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 30. Минимальный стаж к 2024 году вырастет до 15 лет. Напомним, с 2015 года пенсионные права формируются в баллах, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Общая сумма баллов и определит размер будущей пенсии, которая напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаченных страховых взносов.

Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или в мобильном приложении Пенсионного фонда для смартфонов и планшетов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
26 января 2018
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
Завершены работы по консервации Дома Печенко
26 января 2018
Завершены работы по консервации Дома Печенко
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
26 января 2018
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
26 января 2018
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
26 января 2018
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних
26 января 2018
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних 1
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году
26 января 2018
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году

Идет загрузка...