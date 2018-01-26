ПФР: Для права на пенсию по старости псковичам нужно не менее девяти лет страхового стажа

17:56, 26 января 2018, ПАИ

Возраст выхода на пенсию в 2018 году останется прежним, но возрастут требования к количеству баллов и продолжительности страхового стажа. Для назначения страховой пенсии по старости в следующем году необходимо иметь как минимум 13,8 баллов и 9 лет страхового стажа (в 2017 оду – 11,4 и 8 соответственно). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Требуемое количество баллов будет ежегодно увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 30. Минимальный стаж к 2024 году вырастет до 15 лет. Напомним, с 2015 года пенсионные права формируются в баллах, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности. Общая сумма баллов и определит размер будущей пенсии, которая напрямую зависит от официальной зарплаты и уплаченных страховых взносов.

Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или в мобильном приложении Пенсионного фонда для смартфонов и планшетов.