Пушкиногорское ООО «ЖКХ» оштрафовали на 40 тысяч рублей после прокурорской проверки

11:47, 26 января 2018, ПАИ

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Пушкинских Горах привлекли к штрафу в размере 40 тысяч рублей после прокурорской проверки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор района установил, что управляющая компания не исполнила обязанности по периодичности ремонта подъездов жилого дома № 46 по улице Ленина в Пушкинских Горах, в том числе не провела влажную уборку всех поверхностей в подъездах и не приняла меры к снижению теплопотери и шума. Своими действиями ООО «ЖКХ» нарушило требования Жилищного кодекса и Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 №170.

В этой связи прокурор района в отношении ООО «ЖКХ» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 7.22 КоАП РФ и на основании постановления Государственного комитета Псковской области по строительству и жилищному надзору управляющую компанию привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей.