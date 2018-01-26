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Дверь квартиры подожгли неизвестные в Острове

26 января в 1:37 в Острове в доме по улице Карла Маркса в двухкомнатной квартире огонь повредил входную дверь и деревянный пол. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог.

В 2:53 в Невельском районе в деревне Трехалево в КАМАЗе обгорела кабина, моторный и аккумуляторный отсеки, два передних колеса. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

25 января в 16:50 в Дно на улице Комсомольской в нежилом бараке выгорела комната из-за неосторожного обращения с огнем.

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