Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове

11:20, 26 января 2018, ПАИ

89-летняя женщина пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Утром 26 января водитель Renault Kangoo не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в кирпичную остановку. «Кирпичи разлетелись по сторонам, один попал в ногу бабушке, стоявшей на остановке. Непосредственного контакта с автомобилем не было», - рассказали в управлении.

С подозрением на перелом ноги пенсионерка доставлена в больницу.