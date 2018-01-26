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Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове

89-летняя женщина пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Утром 26 января водитель Renault Kangoo не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в кирпичную остановку. «Кирпичи разлетелись по сторонам, один попал в ногу бабушке, стоявшей на остановке. Непосредственного контакта с автомобилем не было», - рассказали в управлении.

С подозрением на перелом ноги пенсионерка доставлена в больницу.

  • На Запсковье джип врезался в автобусную остановку
    Фото: Дарья Хваткова
  • На Запсковье джип врезался в автобусную остановку
    Фото: Дарья Хваткова
  • На Запсковье джип врезался в автобусную остановку
    Фото: Дарья Хваткова
  • На Запсковье джип врезался в автобусную остановку
    Фото: Дарья Хваткова
  • На Запсковье джип врезался в автобусную остановку
    Фото: Дарья Хваткова

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