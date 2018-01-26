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Общество

День эстонского образования пройдёт в Пскове

4 февраля в Пскове состоится День эстонского образования, в ходе которого ученики старших классов школ и студенты города получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллина и Тарту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

С 9:00 до 15:00 в конференц-залах гостиницы «Двор Подзноева» (улица Некрасова, 1б) пройдут презентации и мастер-классы эстонских вузов, а также представители вузов ответят на все вопросы на образовательной выставке «Учись в Эстонии!». Мероприятие открыто для всех желающих: как молодежи, так и их родителей. 

В программе:

11:30 - Регистрация.

12:00 - Общая презентация «Учись в Эстонии!»

12:15-13:30 - Мастер-класс по написанию мотивационного письма - Дэвид Эдвардс (Университет Глазго, Таллинский университет).

12:15 - Встреча для родителей, возможность пообщаться с родителями студентов, учащихся или уже получивших образование в Эстонии.

13:30 - Презентация Тартуского университета.

14:00 - Презентация Таллинского технического университета / Презентация Эстонской академии искусств.

14:30 - Презентация Таллинского университета / Презентация Эстонского университета предпринимательства Майнор.

13:00-15:00 - Образовательная выставка «Учись в Эстонии!»

В выставке примут участие представители Тартуского университета, Таллинского университета, Таллинского технического университета, Эстонского университета предпринимательства Майнор, Эстонской академии искусств, тест по английскому языку.

4 февраля утром у всех желающих есть возможность пройти тест по английскому языку на уровень В2 от Таллинского университета (с 9:00 до 11:45) и Таллинского технического университета (с 10:00 до 11:15). Все участники, успешно прошедшие тест, при поступлении в эти два вуза и Тартуский университет будут освобождены от сдачи международных экзаменов (TOEFL, IELTS, и других).

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