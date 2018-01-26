23-летний великолучанин угнал «Жигули» с улицы Зверева

13:51, 26 января 2018, ПАИ

В ночь на 25 января в Великих Луках на улице Зверева был угнан ВАЗ. Выяснилось, что похитил его 23-летний безработный местный житель.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, угнанный автомобиль принадлежал 56-летнему великолучанину, который сообщил о произошедшем в полицию.

Стражи порядка обнаружили угнанную машину на улице Дьяконова и затем задержали подозреваемого в данном преступлении, который ранее уже был судим за кражи, разбой, грабеж и угон. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.