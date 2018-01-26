Игрушку и сладости украла псковичка из магазина на заправке

13:55, 26 января 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже из АЗС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 января около 17:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одной из АЗС на Рижском проспекте. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. Администратор пояснил, что из торгового зала АЗС неизвестная женщина украла мягкую игрушку и кондитерские изделия.

Сотрудники Росгвардии нашли и задержали 30-летнюю псковичку. Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.