Фальшивые пять тысяч рублей изъяты в Великих Луках и Порхове

12:27, 26 января 2018, ПАИ

В финансовых учреждениях Великих Лук и Порхова полиция выявила две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным фактам проводятся проверки.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.