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Общество

На водоемах Псковской области толщина льда составляет более 10 см

Водоемы Псковской области покрылись льдом толщиной более 10 см, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. В целях мониторинга ситуации на водоёмах в зимний период   25 января специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. 

В ходе разведки установлено, что толщина льда на реке Великая до 15 см. В устье реки она составляет  от 10 до15 см, промоин не наблюдается, есть редкие торосы от 10 до 30 см.

Толщина льда от устья реки Великой до острова Колпино в Псковском озере составляет 20-22 см, открытых участков воды нет. Встречаются одиночные ледяные торосы высотой до 50 см и небольшие поля торосов высотой до 20 см.

В акватории Чудского озера разведка проходила в районе населённых пунктов: Кишкино, Устье, Кленно и Пнево. В ходе разведки выявлено, что в районе деревни Кишкино лёд толщиной 10-15 см, местами - до 20 см. На удалении 300 метров от берега есть трещина шириной до 1 метра, идущая вдоль берега. В районе деревни Устье толщина льда 10-15 см, местами - до 20 см. Есть трещины, идущие вдоль берега вглубь озера. В районе деревни Кленно толщина льда 10-15 см, местами - до 20 см. В районе деревни Пнево толщина льда 10-15 см, местами - до 20 см. Наблюдаются многочисленные трещины шириной до 50 см. Открытых участков воды нет.

Главное управление МЧС России по Псковской области просит жителей региона воздержаться от выхода на лёд и напоминает, что действует запрет.

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