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За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафовано новосокольническое предприятие ЖКХ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности новосокольническое предприятие ЖКХ за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки, проведенной по жалобе работника, установлено, что работодатель выплатил сотруднику, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, заработную плату ниже установленного в РФ минимального размера оплаты труда. К тому же в нарушение законодательства заработная плата работнику выплачивалась один раз в месяц.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений и наложил штраф.

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