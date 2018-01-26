За кражу водки, денег и продуктов из дома знакомой жители Куньи предстанут перед судом

12:04, 26 января 2018, ПАИ

Двое жителей Куньи предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 26 сентября 2017 года в поселке Кунья двое ранее неоднократно судимых местных жителей 26 и 40 лет после совместного распития спиртного решили проникнуть в дом своей знакомой. Собутыльники подошли к дому по улице Зеленой, попытались открыть входную дверь и окно, но они оказались заперты. Мужчины обошли жилище и подошли к двери, ведущей в подвальное помещение. Через незапертую дверь они пробрались внутрь, а затем проникли в жилое помещение. Здесь один из злоумышленников в целях маскировки натянул на голову свою куртку, закрыв нижнюю часть лица, и прошел в спальню, где была хозяйка. Мужчина, угрожая ножом, потребовал показать ему, где лежат деньги. В это время второй «гость» на кухне складывал в мешок съестное и спиртные напитки. В итоге обвиняемые похитили из дома женщины деньги, мобильный телефон, восемь бутылок водки и продукты, после чего скрылись.

Злоумышленники были установлены, а затем арестованы. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Установлено также местонахождение похищенного имущества, которое изъято в ходе следствия и возвращено потерпевшей.

Уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, который вынесет теперь свой вердикт.