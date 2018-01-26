0
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
11:20
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
09:01
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
18:27
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
10:35
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
09:53
Спасает верёвка, а не смартфон
11:41
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
Еще новости
Происшествия

За кражу водки, денег и продуктов из дома знакомой жители Куньи предстанут перед судом

Двое жителей Куньи предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 26 сентября 2017 года в поселке Кунья двое ранее неоднократно судимых местных жителей 26 и 40 лет после совместного распития спиртного решили проникнуть в дом своей знакомой. Собутыльники подошли к дому по улице Зеленой, попытались открыть входную дверь и окно, но они оказались заперты. Мужчины обошли жилище и подошли к двери, ведущей в подвальное помещение. Через незапертую дверь они пробрались внутрь, а затем проникли в жилое помещение. Здесь один из злоумышленников в целях маскировки натянул на голову свою куртку, закрыв нижнюю часть лица, и прошел в спальню, где была хозяйка. Мужчина, угрожая ножом, потребовал показать ему, где лежат деньги. В это время второй «гость» на кухне складывал в мешок съестное и спиртные напитки. В итоге обвиняемые похитили из дома женщины деньги, мобильный телефон, восемь бутылок водки и продукты, после чего скрылись.

Злоумышленники были установлены, а затем арестованы. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Установлено также местонахождение похищенного имущества, которое изъято в ходе следствия и возвращено потерпевшей.

Уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, который вынесет теперь свой вердикт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
26 января 2018
Стоявшая на остановке пенсионерка пострадала в результате ДТП на Инженерной в Пскове
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО)
26 января 2018
На Запсковье автомобиль врезался в автобусную остановку (ФОТО) 2
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
25 января 2018
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
25 января 2018
До семи лет тюрьмы может получить бывший глава Гдовского района
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
23 января 2018
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
22 января 2018
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
22 января 2018
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера

Идет загрузка...