Ещё 10 камер планируется установить на псковских трассах

12:20, 26 января 2018, ПАИ

В Псковской области планируется увеличение числа комплексов фотовидеофиксации за счет получения еще 10 стационарных камер. Об этом сообщил представитель Центра автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД России по Псковской области на совещании по безопасности дорожного движения, которое проводит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель ЦАФАП рассказал, что сегодня на балансе имеются 10 стационарных комплексов фотовидеофиксации. 4 из них установлены в Пскове, 2 - в Великих Луках и 4 - на трассе Р-23. Также есть 19 передвижных комплексов. По его словам, на качественную работу центра фотовидеофиксации в этом году необходимо 25 млн 896 тысяч рублей.

«Сегодня вы, браво, отчитываетесь о количестве комплексов, но они устарели и морально, и физически», - заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. По его мнению, камеры должны работать эффективно, обеспечивать безопасность, но и зарабатывать на неё деньги.

Михаил Ведерников заметил, что деньги, предусмотренные на мероприятия по безопасности дорожного движения, не должны направляться на решение других проблем. «Мы должны сделать систему безопасность совершенной и максимально эффективной», - подчеркнул он.

Врио губернатора добавил, что представители ПАО «Мегафон» готовы инвестировать в систему безопасности, также существует инвестор, который и предоставил дополнительные стационарные камеры на тестовую эксплуатацию. Михаил Ведерников поинтересовался, будет ли это замкнуто в систему «Безопасный город».

Александр Кузнецов сказал, что в первую очередь надо развивать систему фотовидеофиксации, этот модуль позволит обеспечить реальный денежный поток. «Фундамент заложен, есть центр обработки данных. Мы специально подбирали программный продукт, который позволяет интегрировать камеры любых производителей», - отметил он. По словам Александра Кузнецова, создать группировку камер можно оперативно, развернув их в течение 2-3 месяцев. Однако, нужно четко определить места, где они будут установлены, так как нынешняя схема вызывает вопросы. Вице-губернатор считает, что нужно её проверить, как и эффективность камер.

Михаил Ведерников попросил представителя Центра автоматизированной фотовидеофиксации до 10 февраля предоставить план по техническому оснащению камер, их расположению, а также финансовое обоснование.