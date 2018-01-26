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Общество

Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора стартуют в Псковской области 5 февраля

С 5 по 11 февраля в Псковской области пройдут Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин сегодня, 26 января, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Ивана Штылина, предстоящие соревнования являются одним из самых серьезных мероприятий. Он отметил, что по итогам турнира лучшие спортсмены войдут в сборную России и смогут отправиться на Первенство мира. Иван Штылин подчеркнул, что ожидается участие лучших спортсменов, «наших надежд».

Ожидается, что на соревнование приедут около 100 спортсменов. Кроме того, в рамках турнира планируется принять от 150 до 200 человек из международных делегаций.

Иван Штылин также сообщил, что 7 февраля состоятся индивидуальные гонки, 9 февраля пройдут спринты, а 10 февраля – эстафеты. По его словам, в начале следующей недели планируется провести заседание организационного комитета, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности, медицинского обеспечения и другие моменты. Кроме того, как отметил Иван Штылин, местный оргкомитет возглавит глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, заседание которого также состоится в ближайшее время.

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