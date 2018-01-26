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Спорт

Погодные условия затрудняют подготовку трассы под Островом к проведению всероссийских соревнований по биатлону

Погодные условия затрудняют подготовку трассы в спортивно-оздоровительном центре «Юность» под Островом к проведению там с 5 по 11 февраля Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель регионального госкомитета по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 26 января.  

Он отметил, что первоначально планировалось подготовить трассу уже к концу декабря, но этому помешала тёплая погода, к которой более восприимчив искусственный снег. 

Сейчас, по словам Ивана Штылина, с помощью снеговых пушек подготовлено уже 2,5 км трассы, тогда как полностью её длина составляет 3,3 км. Рабочим необходимо обеспечить минимальную толщину снежного покрова в 40-50 сантиметров. Сейчас они продолжают «настреливать» снег. 

При этом, сказал выступающий, сейчас для подготовки к стартам привлекаются средства спонсоров, в том числе из Санкт-Петербурга. 

Иван Штылин выразил благодарность всем, кто занимается подготовкой трассы и в целом соревнований, а также надежду на то, что участникам соревнований всё же удастся познакомиться с полным маршрутом на базе «Юность». 

Он добавил, что обслуживать соревнования будут порядка 50 судей, большая часть из них -  представители  Псковскую области. Также на соревнования будут привлекаться волонтёры из Островского района.

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