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Общество

Три светофора и дублирующие знаки установят на федеральных трассах Псковской области в этом году

На федеральных трассах Псковской области в этом году установят три светофора и дублирующие знаки. Об этом сообщил директор псковского филиала «Росавтодор» Антон Строкин, передает корреспондент Псковского агентства информации с совещания по безопасности дорожного движения, которое провёл врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 26 января.

Антон Строкин также отметил, что в этом году планируется смонтировать 10 километров линий освещения на трассе Р-56, 24,5 километров - на М-9 и 44,5 километров - на Р-23, и запланирован ремонт участка дороги Р-23 - от границы с Ленинградской областью до 22 километра трассы.

Представитель «Росавтодора» рассказал о том, что было сделано за прошлый год. Так, на федеральных трассах было нанесено 173 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки, на пешеходных переходах установлены дублирующие знаки, установлено 4 светофорных объекта, 4 километра барьерного ограждения и выполнены работы по монтажу 75 километров линий освещения.

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов попросил при ремонте трасс предусматривать полосы разгона и торможения и тщательнее обеспечивать безопасность дорожников.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов попросил представителя «Росавтодора» рассказать о перспективных планах и отметил, что нужно максимально удобно информировать жителей области о том, что происходит на дорогах. Для этого он предложил максимально использовать радиоканалы для оповещения о дорожной обстановке.

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