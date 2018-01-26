Два спортсмена представят Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону на призы губернатора

12:49, 26 января 2018, ПАИ

Два спортсмена представят Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону на призы губернатора региона, которые состоятся с 5 по 11 февраля. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин сегодня, 26 января, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Ивана Штылина, хотя соревнования будут проходить для юниоров, была достигнута договоренность о том, что Псковскую область представят два спортсмена 16 и 17 лет – Максим Лебедев и Виктор Вайгин. Он уверен, что эти старты должны принести псковским биатлонистам большой опыт.

Председатель областного Госкомитета по спорту также рассказал, что ожидается прибытие делегаций из Тюмени, Ханты-Мансийска и Московской области. Он отметил, что команды сами могут выбрать место для заселения на время турнира, а задача организаторов заключается в том, чтобы предоставить жилье, максимально приближенное к месту старта и финиша.

Иван Штылин подчеркнул, что у спортивной базы «Юность» Островского района есть большие возможности для проведения состязаний: многие спортсмены оставляют положительные отзывы об условиях спортивной базы. Однако, Иван Штылин заметил, что у базы есть потенциал к развитию и выразил надежду, что найдется инвестор, заинтересованный в совершенствовании комплекса.

Он добавил, что для всех зрителей Всероссийских соревнований по биатлону 10 февраля должен быть организован трансферт, а на месте проведения состязаний будут организованы точки питания.