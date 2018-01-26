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Спорт

Спартакиаду Северо-Запада по биатлону планируется провести в Острове в феврале

Спартакиаду Северо-Западного федерального округа по биатлону планируется провести в Острове после Всероссийских соревнований на призы губернатора стартуют в Псковской области, которые состоятся с 5 по 11 февраля. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Псковская область готовится к Всероссийской акции «Лыжня России - 2018». По словам Иван Штылина, островская база «Юность» рассматривается как одно из основных мест массового старта.

Также запланированы областные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, в том числе на призы Центра спортподготовки.

«Единственное, что может повлиять, - это погода», - добавил Иван Штылин. Он пояснил, что не всегда организатор соревнований по зимним видам спорта может со стопроцентной уверенностью сказать, что они состоятся.

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