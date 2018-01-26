Похитителей спиртного поймали сотрудники Росгвардии в Пскове

13:29, 26 января 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые подозреваются краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 января около 17:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина в переулке Олега Зобова неизвестные мужчины похитили спиртные напитки. Один из подозреваемых скрылся.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате злоумышленник был задержан.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции. Похищенное изъято.