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Похитителей спиртного поймали сотрудники Росгвардии в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые подозреваются краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 января около 17:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина в переулке Олега Зобова неизвестные мужчины похитили спиртные напитки. Один из подозреваемых скрылся.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате злоумышленник был задержан. 

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции. Похищенное изъято.

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