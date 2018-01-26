Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью перенесён на 3 февраля из-за неблагоприятной погоды

16:20, 26 января 2018, ПАИ

Второй этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью – ледовый спринт-слалом «Алтун — 2018», который был запланирован на 27 января, перенесён на 3 февраля. Такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Несколько дней назад организатор соревнования - руководитель автоклуба «Кураж» Николай Степанов проводил замеры льда на озере Алтун в одноимённой деревне в Новоржевском районе. «Лёд под машиной похрустывает, не сильно, но очень неприятно. Выяснили, что примерно 8 сантиметров льда (верхний слой) содержит множество пузырьков воздуха, что ослабляет его структуру», - сообщил он в соцсетях.

Напомним, что в этом году Чемпионат и Первенство Псковской области будут состоять из 10 этапов. Первый из них прошёл 21 февраля на ледовой трассе, проложенной в карьере под Изборском, в соревновании приняли участие около 40 автомобилистов.