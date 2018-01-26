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Общество

Пять лет пролежало на складе оборудование для детского автогородка в Псковском районе

Пять лет пролежало на складе оборудование для детского автогородка в Псковском районе. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров рассказал, что муниципалитет не может найти финансовой возможности для организации детского автогородка. На монтаж необходимо 1,2 млн рублей.

«До конца следующей недели представьте предложение, сообщите, что для этого делает район. Я готов помощь оказать, но не в полном объеме. Вы тоже должны шевелиться. Если нет, отдадим тем, кто сможет установить», -  сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к представителю муниципалитета.

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