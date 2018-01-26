Сохранить горячее сердце при холодном рассудке пожелала Наталия Соколова сотрудникам КДН

14:01, 26 января 2018, ПАИ

Сохранить горячее сердце при холодном рассудке пожелала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова сотрудникам комиссий по делам несовершеннолетних (КДН). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходит 26 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Я от всего сердца поздравляю вас со столетним юбилеем, - обратилась к собравшимся Наталия Соколова. - 100 лет для нашей страны - огромная веха для. Приоритетом всегда остается защита, забота и поддержка наших детей». По ее словам, приоритетами в работе КДН также являются профилактика правонарушений, поддержка семей, безопасность несовершеннолетних в информационной среде, снижение криминализации.

«Важно, что в 2000-х годах к названию комиссии добавляется ещё «и защита их прав». Оступиться может каждый, но важно, чтобы кто-то сильный подставил плечо и дал возможность опереться на локоть. Желаю сохранить горячее сердце при холодном рассудке, снижения динамики по преступлениям и правонарушениям», - подытожила Наталия Соколова.