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Общество

Сохранить горячее сердце при холодном рассудке пожелала Наталия Соколова сотрудникам КДН

Сохранить горячее сердце при холодном рассудке пожелала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова сотрудникам комиссий по делам несовершеннолетних (КДН). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходит 26 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Я от всего сердца поздравляю вас со столетним юбилеем, - обратилась к собравшимся Наталия Соколова. - 100 лет для нашей страны - огромная веха для. Приоритетом всегда остается  защита, забота и поддержка наших детей». По ее словам, приоритетами в работе КДН также являются профилактика правонарушений, поддержка семей, безопасность несовершеннолетних в информационной среде, снижение криминализации.

«Важно, что в 2000-х годах к названию комиссии добавляется ещё «и защита их прав». Оступиться может каждый, но важно, чтобы кто-то сильный подставил плечо и дал возможность опереться на локоть. Желаю сохранить горячее сердце при холодном рассудке, снижения динамики по преступлениям и правонарушениям», - подытожила Наталия Соколова.

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