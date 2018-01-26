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Общество

Елена Бибикова: От того как воспитывают детей, во многом зависит благополучие страны

«Те, кто работает с детьми, прекрасно понимают, что от того как растут дети, как их воспитывают, во многом зависит не только благополучие родителей, но и благополучие страны», - заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова на торжественном мероприятии, посвящённому 100-летию образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, праздничное мероприятие проходит 26 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

По словам Елены Бибиковой, воспитание детей - крайне непростая задача для родителей и педагогов, и когда возникают ситуации, в которых в семье не справиться, на помощь приходят сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних. «У вас всегда одна единственная задача - помочь ребенку, сохранить его и защитить его интересы», - сказала сенатор.

Начальник Государственного Управления образования Псковской области, заместитель председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних Александр Седунов отметил, что в Псковской области в КДН работают почти 400 сотрудников. «100 лет исполнилось комиссии, которая занимается проблемами несовершеннолетних. Это первый опыт в истории, который был транслирован во многие страны», - отметил он.

Александр Седунов также поздравил от имени комиссии всех работников и пожелал им здоровья, терпения, благополучия и реализации творческих и жизненных рабочих планов. 

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