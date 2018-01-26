Александр Козловский возглавил в Госдуме обсуждение развития экономических зон и промышленных кластеров

16:38, 26 января 2018, ПАИ

В Государственной Думе РФ прошло первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В заседании, прошедшим под председательством члена комитета, депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского, приняли участие первый заместитель председателя комитета, первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата.

Открывая заседание, Александр Козловский подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу регионального развития страны на долгосрочную перспективу, а также повышению эффективности использования промышленной и технологической инфраструктуры России. Это, по словам депутата, и является целью экспертного Совета.

«Сегодня в России функционирует огромное количество различных объектов инфраструктуры: особых экономических зон, промышленных кластеров, технопарков, однако зачастую эффективность их функционирования находится на недостаточно высоком уровне из-за существующих законодательных ограничений», - сказал депутат, добавив, что в рамках экспертного совета будут рассматриваться вопросы, в том числе, по разработке унифицированного подхода к развитию инструментов территориального планирования и повышения эффективности использования промышленной и технологической инфраструктуры регионов России.

Владимир Гутенев отметил, что Россия унаследовала от СССР ряд мощных научно-производственных кластеров, сформированных в первую очередь под задачи оборонной промышленности. «В настоящее время успешно функционируют авиакосмические и авиационные кластеры, сохранились автомобильные, нуждаются в возрождении кластеры радиоэлектронной промышленности и электронной компонентной базы. Без этой базы нам будет сложно конкурировать в разных областях», - резюмировал депутат. При этом он подчеркнул, что без мощного экономического рывка в области высокотехнологической промышленности, которая является драйвером и для подготовки кадров, и для фундаментальной прикладной науки, будет очень сложно достичь тех целей, на которые ориентирует президент Владимир Путин.

«Александр Николаевич собрал на этой площадке внушительный экспертный коллектив единомышленников, – сказал Гутенев. – Совет выступает в роли отраслевого интегратора, это сложная ноша, поэтому желаю вам успехов в непростом деле».

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, федеральный куратор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко отметил большое количество экспертов, представителей министерств и ведомств, промышленников, которые собрались на совет.

«Сегодня у нас аншлаг, а это говорит о том, что тема кластеров и ОЭЗ очень актуальна, – сказал он. – Мы последовательно занимаемся этой темой, поскольку особые экономические зоны и кластеры дают дополнительные возможности для реализации многих программ, в том числе и импортозамещения».

«Перед нами стоят задачи по оживлению, насыщению и формированию новой промышленной политики, если хотите – подготовки нашей страны к новому индустриальному рывку, – отметил Денис Кравченко. – Кластеры и особые экономические зоны, которые обсуждались на экспертном совете, дают нам возможность реализовывать программы импортозамещения и диверсификации».

Как подчеркнул федеральный куратор проекта «Локомотивы роста», в условиях, когда нашей стране объявлена полноценная торговая война, необходимо от импортозамещения переходить к импортонезависимости, к реализации суверенной промышленной политики.

«На это нацелен партийный проект «Локомотивы роста», который стал одним из первых новых партийных проектов. В Псковской области его курирует Александр Козловский, который теперь будет координировать его мероприятия и во всем Северо-Западном федеральном округе, – рассказал Денис Кравченко. – Я уверен, у нас большой потенциал взаимодействия. Партия через реализацию этого проекта сможет предложить не только серьезный программный документ, но и совершенно новые подходы к выводу нашей страны на новый уровень, в том числе производства глобально конкурентноспособной продукции».

Замминистра Минпромторга Алексей Беспрозванных отметил, что новый экспертный совет позволяет держать всех в одном информационной поле, объединить всех участников процесса в дружную команду.

«Кластерная активность заметно растет, нам поступают все новые заявки из регионов, – сообщил он. – Все это говорит о том, что кластеры – этой действенный инструмент развития промышленности».

При этом, подчеркнул Беспрозванных, министерство не стремится идти по пути простого увеличения кластеров. «Нет цели создать кластер только на бумаге. Он должен работать, между его предприятиями должен быть высокий уровень производственной кооперации, – подчеркнул замминистра. – Более того, сейчас кластеризация идет не только внутри одного региона, но и межрегиональная, это хорошая тенденция. Ведь кластеры формируют локальные точки роста экономики путем формирования новых предприятий».

Сейчас в России прошли проверку и включены в реестр 25 кластеров, из них 4 действуют на межрегиональном уровне, еще более десятка заявок находятся на рассмотрении. Особо Алексей Беспрозванных отметил воронежский, бурятский, липецкий и псковский кластеры, в последнем из которых, заметил он, достигнут наиболее высокий уровень производственной кооперации и при поддержке Минпромторга реализуются два совместных проекта общей стоимостью 2 миллиарда рублей.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко проиллюстрировал эффективность кластеров цифрами: совокупный объем отгруженной ими продукции по результатам года составил 714 миллиардов рублей. В этом году Ассоциация будет работать над повышением эффективности кластеров и привлечением новых инвесторов, для чего вместе с Минпромторгом намечена серия мероприятий. Первым из них станет вебинар, который будет посвящен совместным кластерным проектам и кластерному отбору. «Мы также намерены выйти на экспертный совет с предложением провести в начале марта в псковской ОЭЗ «Моглино» большое мероприятия, на котором могли рассказать резидентам, представителям бизнеса, других особых экономических зон о том, как сформировать кластер и привлечь дополнительные меры поддержки», – рассказал Андрей Шпиленко. Также он проанонсировал апрельское выездное заседание Ассоциации в Липецкой области, которое пройдет при поддержке Минпромторга и будет посвящено теме преференций и привлечения инвестиций.

О своем опыте создания кластеров, задачах и проблемах рассказали Михаил Струпинский, генеральный директор группы компаний «Специальные системы и технологии» и Сергей Карачевцев, управляющий АО «КЭАЗ». Виталий Хоценко, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, назвал кластеры «одним из китов региональной промышленной политики»: если раньше предприятия края реализовали проекты на общую сумму 2-3 млрд рублей, то с появлением кластеров и новых инвестпроектов эта сумма выросла до 16 млрд рублей.

Звучали от промышленников и сетования на различные бюрократические барьеры, которые мешают созданию кластеров. «Я бы предложил Александру Николаевичу Козловскому, как председателю совета, взять под свой контроль формирование кластеров», – обратился Андрей Шпиленко. «Я готов взять на себя эту функцию, – отреагировал Козловский. – Кроме того, предлагаю в рамках совета проводить оценку эффективности деятельности кластеров и особых экономических зон».

Нужно отметить, что интерес к заявленным темам со стороны участников был большой: его участники активно дискутировали, звучали все новые вопросы и предложения, так что даже отведенных двух часов с трудом хватило, чтобы успеть обсудить все аспекты деятельности кластеров и ОЭЗ.

В завершение заседания Александр Козловский поблагодарил всех за участие и большой интерес к деятельности совета и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу.

«Главное, что по проблемам, которые сегодня поднимались, в том числе по вопросу продления налоговых льгот, есть понимание со стороны Минпромторга и Минэка, – прокомментировал итоги первого совета Александр Козловский. – Мы заручились поддержкой министерств, будем вместе выходит на правительство и отстаивать интересы как существующих производственных предприятий, так и тех, кто планирует развиваться в рамках кластеров и ОЭЗ».

Депутат Госдумы и председатель экспертного совета отметил, что разговор получился живым и заинтересованным. «Мы заслушали тех людей, которые работают «на земле», в регионе, которые там организовали производственные площадки, – сказал он. – Поддержка регионов – это одна из тех задач, которые ставит перед нами президент Владимир Путин и та цель, которую мы ставим для себя, поскольку представляем в Госдуме свои регионы».

Касаясь планов на будущее, Александр Козловский сообщил, что одной из тем предстоящих заседаний экспертного совета станет развитие контрактного производства нового типа. «Это современная тенденция, в рамках который мы должны создавать инструменты, которые будут поднимать экономику регионов», – еще раз подчеркнул он.