Пскович украл виски из магазина на Рижском

14:29, 26 января 2018, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 января около 18:00 находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего псковича, который похитил из магазина бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.