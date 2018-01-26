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Общество

Сайты с объявлениями проституток закрыли по просьбе прокурора Пскова

Сайты с объявлениями проституток закрыли по просьбе прокурора Пскова Александра Григорьева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, 17 января Псковский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора города о признании запрещенной информации, размещенной на 10 интернет-сайтах.

В ходе прокурорской проверки установлено, что на ряде интеренет-сайтов размещены объявления женщин об оказании интимных услуг за вознаграждение. «Информацию следует расценивать как информацию порнографического характера, а действия владельцев интернет-сайтов, – как публичную демонстрацию порнографических материалов, поскольку оно не имеет научного, медицинского или учебного предназначения, а осуществляется для удовлетворения сексуальных потребностей посетителей. Сайты не содержат ограничений к доступу по кругу лиц, в том числе в зависимости от возраста либо профессии, что способно вызывать желание заниматься проституцией, в том числе и у несовершеннолетних», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

В итоге принято решение о признании этой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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