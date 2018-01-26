Журналистка Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента

14:55, 26 января 2018, ПАИ

Журналистка Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России, которые запланированы на 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Тема обсуждалась на заседании Центральной избирательной комиссии России, которое состоялось 26 января. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в комиссии ждут объяснений от Екатерины Гордон, которая, якобы, не хочет участвовать «в фарсе и шоу». Именно такие слова журналистки приводят СМИ.

«Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать…», - отметила Элла Памфилова.

В ЦИК не видят логики в таком решении и надеются на визит Екатерины Гордон.