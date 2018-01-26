Мужчина пострадал при падении с мопеда в Кунье

15:26, 26 января 2018, ПАИ

25 января в 16:30 в Куньинском районе в деревне Волково 28-летний мужчина не справился с управлением и упал с мопеда «Альфа». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, мопедист самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Всего за минувшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Угонов не зафиксировано.

Сотрудники ГИБДД задержали трёх водителей в нетрезвом состоянии.