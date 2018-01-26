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Общество

Псковичи завоевали призовые места на Первенстве России по легкой атлетике

Воспитанники псковской детско-юношеской спортивной школы «Надежда» завоевали призовые места на Первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, сообщила Псковскому агентству информации тренер спортивного центра Вера Яковлева. 

Легкоатлетка Наталья Спиридонова стала двукратным бронзовым призёром  соревнований. Она заняла третьи места в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5,68 метра и по прыжкам в высоту, покорив 1,79 метра. Тренирует  девушку Екатерина Алексеева.

Псковская спортсменка Виктория Гвоздева заняла 9-е место в беге с препятствиями на дистанцию в 2000 метров. Тренируется она у Анны Шкробинец. «Это достаточно высокий результат для Первенства России», – отметила Вера Яковлева.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Евгений Караваев из Пскова на Первенстве России занял первое место по прыжкам в длину и установил свой личный рекорд – 7,16 метров, улучшив результат летнего периода – 7,10 метров. Его тренер – Вера Яковлева.

Напомним, соревнования проходили в Новочебоксарске Чувашской Республики 24-26 января.

По словам Веры Яковлевой, спортсмены Евгений Караваев и Наталья Спиридонова будут рассмотрены для включения в список сборной России по легкой атлетике.

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