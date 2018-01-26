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24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
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Общество

24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»

 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис» состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO`2018». Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке  СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-242.

Напомним, первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая  состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

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