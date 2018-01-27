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Общество

По карканью вороны и пению петухов определяют погоду 27 января

День святой Нины отмечают православные 27 января. Как сообщает calend.ru, эта грузинская царица в IV веке ввела в своей стране христианство. По преданию, на апостольский подвиг Нину благословил Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.

В этот день на Руси был обычай обихаживать домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель. 

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