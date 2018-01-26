Нарушения при установке съездов с трассы Пушкинские Горы – Бирюли будут устранены

17:27, 26 января 2018, ПАИ

На трассе Пушкинские Горы – Бирюли подрядную организацию обязали устранить выявленные нарушения при установке съездов к домам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественном движении «Убитые дороги Пскова».

Согласно обращению жителей, в рамках проекта «О дорога Х», в 2017 году на протяжении восьми километров трассы заменили грунтовое покрытие на асфальтовое, построили девять автобусных остановок с наружным освещением и 28 съездов с дороги. Однако съезды были установлены не ко всем домам, к тому же бетонные плиты, которые теперь выполняют роль мостов с дороги к участкам, в некоторых местах оказались положены с большим уклоном. Соответствующее обращение было направлено в госкомитет Псковской области по транспорту, и, по словам специалистов, бетонные плиты - это проектное решение, и для дороги пятой категории выявленные отклонения являются допустимыми.

«Подрядчик готов идти на встречу и исправит недочеты в рамках гарантии за свой счет при наступлении благоприятных погодных условий», - заявили в общественной организации.

Кроме того, по словам общественников, если граждане хотят обратиться по яме, разметке, дорожному знаку и заросшей обочине, то необходимо определить значение дороги (федеральная, региональная или муниципальная), выявить ответственного за данный участок, обратившись в ГИБДД, которое отправит предписание собственнику.

Помимо этого, как отмечают в общественной организации «Убитые дороги Пскова», много обращений от граждан поступает по дворам. В частности, в Пскове жители домов № 44 и 46 по улице Кузбасской Дивизии не дождались обещанных пешеходных дорожек и парковок. По имеющийся информации, работы были начаты в августе, но не были завершены. Общественники также направили обращение в УГХ Пскова для разъяснения ситуации, так как сроки контракта у подрядной организации были нарушены.

Еще одно обращение от псковичей поступило касаемо улицы Шестака. После просьбы горожан улица была отремонтирована. Кроме того, был расширен участок от улицы Западной до улицы Шестака. Но новая полоса для движения пока еще не была обозначена. После обращения в ГИБДД было принято решение установить перед расширением дороги знак «Остановка запрещена» и «Начало полосы движения» для того, чтобы водители не принимали участок за парковочный карман.