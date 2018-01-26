Посвященная Дню памяти жертв Холокоста беседа-реквием состоится 29 января в псковской библотеке

17:31, 26 января 2018, ПАИ

29 января в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (Профсоюзная, дом 2, 1 этаж) состоится мемориальная беседа-реквием, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, мероприятие проводится в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей».

Встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме. Содержание встречи составит разговор о польском педагоге, писателе, враче Януше Корчаке (настоящее имя - Хенрик Гольдшмидт), 140-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году.

Псковичи смогут увидеть фрагменты художественного фильма польского режиссера Анджея Вайды «Корчак», построенного на биографических фактах из жизни педагога. В мероприятии также будут использованы: фрагменты спектакля Государственного Ордена Ленина Центрального Детского театра «Король Матиуш Первый» (в постановке Петра Фоменко, 1964 год), кукольного мультфильма в трех частях «Расскажите сказку, доктор» («Экран», 1988 год, режиссёр Аида Зябликова), повествующего о гибели Корчака и его воспитанников на фоне его рассказа о короле Матиуше.

Вход на мероприятие свободный.