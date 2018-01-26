Жители Локни почтили память погибшего во время Чеченской войны земляка

16:54, 26 января 2018, ПАИ

В поселке Локня у мемориальной доски погибшему во время Чеченской войны Александру Евстифеенкову прошел митинг памяти. 26 января здесь собрались представители власти и партии «Единая Россия», общественники, ветераны, учащиеся – всего около 200 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

К жителям района обратилась глава муниципалитета Нина Степанова. Она подчеркнула, что каждый должен помнить и чтить земляков, отдавших свою жизнь за свободную Россию.

«Чеченская война оставила глубокий след в душах россиян, но те, кто непосредственно принимал в ней участие, и члены их семей, а тем более те, кто потерял в Чечне родных и близких, не забудут о ней никогда», - продолжила митинг руководитель местного исполнительного комитета Локнянского районного местного отделения «Единой России» Оксана Дакуко. Она выразила благодарность семье за достойное воспитание сына.

Затем состоялось возложение цветов к мемориальной доске, и локнянцы отправились в село Подберезье, где похоронен героически погибший Александр Евстифеенков.

Александр Евстифеенков родился 17 июня 1981 года в деревне Барсуки Локнянского района. С 27 июня 2000 года он находился в составе оперативной группы в Чеченской республике. Участвуя в очередной боевой операции, Александр получил тяжёлое ранение, которое оказалось для него смертельным. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, он награждён Орденом Мужества посмертно.