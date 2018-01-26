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Происшествия

За избиение собутыльника и изнасилование его сожительницы жителю Куньи грозит тюрьма

Житель поселка Кунья предстанет перед судом за изнасилование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ходе следствия установлено, что 26 апреля 2017 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, который находился дома с сожительницей. После совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес многочисленные телесные повреждения хозяину дома, а затем, применив физическую силу, совершил насильственный половой акт с его сожительницей.

Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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