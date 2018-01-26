Конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» стартовали в Пскове

17:02, 26 января 2018, ПАИ

Сегодня, 26 января, в Пскове в Псковском педагогическом комплексе стартовали городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2018», «Воспитатель года – 2018» и «Педагогический дебют – 2018». Об этом с церемонии открытия передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что для каждого человека учитель – это друг, который «отдает свое сердце и душу, чтобы из любого выпускника получился хороший человек». «Учитель - это не только тот, кто сидит за партой, это еще и воспитатель», - заявил глава города.

Кроме того, Иван Цецерский подчеркнул, что администрация города будет поддерживать учителей и решать проблемы с благоустройством школ, несмотря на то, что многое зависит от финансирования.

Он также выразил благодарность за работу директору Псковского педагогического комплекса, депутату Городской Думы Любови Николаевой.

Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что важно смотреть на то, что «воплощается в наших детях» и заявил, что считает конкурс важным в подтверждении квалификации учителя.

«Конкурс позволяет набраться опыта, поделиться опытом», - отметил глава администрации Пскова Александр Братчиков и пожелал всем успехов.

Начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев убежден, что победителем в конкурсе профессионального мастерства не всегда является человек, который «больше знает и умеет». По его мнению, необходимо иметь «любовь к детям», а также любить свою профессию.

«Это очень значимый конкурс для учителя, он позволяет не только поделиться тем, что ты умеешь сам, но и очень многое впитать в себя, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова. – Я желаю вам не останавливаться на конкурсе, тут не бывает проигравших, потому что ты уходишь с багажом эмоций, новых друзей, большего опыта».