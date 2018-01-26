Подсветить федеральную трассу попросили Елену Бибикову жители Пыталовского района

16:59, 26 января 2018, ПАИ

Жители Пыталовского района в ходе приёма граждан обратились к члену Совета Федерации от Псковской области Елене Бибиковой с просьбой установить освещение вдоль федеральной трассы, пересекающей деревню Вышгородок. Они пояснили, что рядом находится школа, детский сад, магазины, при этом наблюдается интенсивное автомобильное и пешеходное движение, но из-за отсутствия освещения в темное время суток здесь создается аварийно опасная ситуация, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора.

Также жители района пожаловались, что теперь для прохождения медико-социальной экспертизы их направляют в Опочку. Елена Бибикова ответила, что постарается содействовать организации ежемесячных выездных комиссий медико-социальной экспертизы в Пыталовский район.

Кроме того, жители поселка Белорусский обратились за содействием в ремонте детского сада и проведении газа. Глава Пыталовского района Лариса Сидорук рассказала, что ремонт детсада в планах 2018 года, в этом году также выделены деньги на проектно-изыскательские работы по газификации поселка Белорусский.

С вопросами газификации, а также строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, капремонта домов, водотведения и пенсионного обеспечения обратились к члену Совета Федерации и жители Дедовичского района. Особое внимание было уделено обеспокоенности граждан по поводу стабильной работы Дедовичской ГРЭС и ремонта в районной больнице. На 2018 год за счет увеличения тарифов обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи увеличено финансовое обеспечение по сравнению с 2017 годом почти на 7 миллионов рублей.

По большинству вопросов ответы были даны в ходе приема. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, Елена Бибикова приняла к рассмотрению.