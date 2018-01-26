38 миллионов взыскали приставы с псковских водителей в 2017 году

17:38, 26 января 2018, ПАИ

В 2017 году отделы судебных приставов Псковской области взыскали с водителей более 54 тысяч штрафов ГИБДД на 38 миллионов 31 тысячу рублей, что на 25% больше 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по региону. Средний штраф за нарушение Правил дорожного движения, оплаченный через службу судебных приставов, составил около 690 рублей.

На данный момент на исполнении в отделах судебных приставов области остаются более 26 тысяч исполнительных производств, возбужденных по постановлениям органов ГИБДД. Общая сумма начисленных штрафов составляет 26 миллионов 335 тысяч рублей.

Водители могут оплачивать свои долги через сервис «Банк данных исполнительных производств» на портале управления онлайн, есть возможность распечатать квитанцию на оплату задолженности. Кроме того, рассчитаться со штрафами можно на сайте ГИБДД.