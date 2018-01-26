0
23:51
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
22:48
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
22:05
Завершены работы по консервации Дома Печенко
18:14
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
17:39
Мужчина на кухне – 2.0. № 15: Солнечное ризотто по-милански (ВИДЕО)
17:03
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
16:09
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
Еще новости
Общество

14 февраля в Пскове состоится вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

14 февраля в Пскове состоится вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Напомним, Международный день книгодарения ежегодно отмечается 14 февраля с 2012 года более чем в 30 странах мира.

Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий, подчеркнули в пресс-службе.

В 2017 году к проведению этой акции присоединились Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека. Собранные книги были переданы Мильцевской сельской библиотеке – филиалу Печорской центрально районной библиотеки, Красной библиотеке – филиалу Себежской центральной районной библиотеки им. И. А. Бунина и Палкинской централизованной библиотечной системе.

Акция проходит по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Площадки для сбора новых книг организованы в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2) и в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3).

Подведение итогов акции состоится 17 апреля в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
26 января 2018
Виктор Матвеев покинул пост руководителя секретариата губернатора Псковской области
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
26 января 2018
В Псковской области участились случаи алкогольного отравления
Завершены работы по консервации Дома Печенко
26 января 2018
Завершены работы по консервации Дома Печенко
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
26 января 2018
Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
26 января 2018
24 и 25 марта в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
26 января 2018
Михаил Ведерников обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи»
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних
26 января 2018
За желание увидеть в хулигане положительные черты поблагодарил Николай Цветков комиссии по делам несовершеннолетних 1
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году
26 января 2018
108 км региональных дорог планируется реконструировать в Псковской области в этом году

Идет загрузка...