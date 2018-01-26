14 февраля в Пскове состоится вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью»

17:43, 26 января 2018, ПАИ

14 февраля в Пскове состоится вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Напомним, Международный день книгодарения ежегодно отмечается 14 февраля с 2012 года более чем в 30 странах мира.

Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий, подчеркнули в пресс-службе.

В 2017 году к проведению этой акции присоединились Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека. Собранные книги были переданы Мильцевской сельской библиотеке – филиалу Печорской центрально районной библиотеки, Красной библиотеке – филиалу Себежской центральной районной библиотеки им. И. А. Бунина и Палкинской централизованной библиотечной системе.

Акция проходит по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Площадки для сбора новых книг организованы в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2) и в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3).

Подведение итогов акции состоится 17 апреля в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».