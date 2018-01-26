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Общество

Хор «Родники» выступит с концертом в Псковской областной библиотеке

27 января в 15:00 в Псковской областной научной универсальной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) в рамках проекта «Музыкальная гостиная» отдела литературы по культуре и искусству пройдет концерт хорового коллектива «Родники» «И льётся, звуками играя, живая музыка зимы…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

По словам организаторов, в программе прозвучат новые произведения, а также знакомые слушателям лирические, патриотические песни, будет представлено музыкальное творчество псковских авторов. Художественным руководителем хора выступает Зинаида Порубай.

Вход на мероприятие свободный.

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