Хор «Родники» выступит с концертом в Псковской областной библиотеке

18:17, 26 января 2018, ПАИ

27 января в 15:00 в Псковской областной научной универсальной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) в рамках проекта «Музыкальная гостиная» отдела литературы по культуре и искусству пройдет концерт хорового коллектива «Родники» «И льётся, звуками играя, живая музыка зимы…». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

По словам организаторов, в программе прозвучат новые произведения, а также знакомые слушателям лирические, патриотические песни, будет представлено музыкальное творчество псковских авторов. Художественным руководителем хора выступает Зинаида Порубай.

Вход на мероприятие свободный.