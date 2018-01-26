Псковские боксёры участвуют в соревнованиях в Новодвинске
Псковские спортсмены принимают участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров 2000-2001 годов рождения, Чемпионате и Первенстве СЗФО по боксу среди женщин, юниорок 2000-2001, девушек 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения, которые проходят с 23 по 28 января в Новодвинске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Регион на соревнованиях представляют Константин Суховский, Никита Сергеев, Артём Минка, Илья Лащенко, Татьяна Козырева и Карина Иванова.