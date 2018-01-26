Локнянский МФЦ открылся в обновлённом помещении

18:14, 26 января 2018, ПАИ

26 января в поселке Локня состоялось торжественное открытие нового отремонтированного помещения отдела приема заявителей Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщили Псковского агентству информации в МФЦ.

В торжественной церемонии приняли участие директор ПО «МФЦ» Джамиль Хиндристанский, глава Локнянского района Нина Степанова и специалисты центра.

«Мы рады, что центр перевели в достойное помещение. Большое дело, что все необходимые услуги жители района спокойно, без очередей, без хождения по многочисленным кабинетам, в комфортных условиях, могут получить в одном месте. Тем более, что помещение МФЦ располагается в центре поселка, то есть шаговая доступность для населения обеспечена», – выразила мнение жителей района Нина Степанова.

Джамиль Хиндристанский отметил, что в 2018 году будет увеличиваться не только количество услуг, но и повысится качество обслуживания населения.

«Главное – создание условий для заявителей. Созданы комфортные условия: выделены зона ожидания и зона обслуживания, обеспечен доступ к сервисам электронного правительства, установлена фирменная мебель, а на перспективу развития, как только поток заявителей увеличится, будет открыто третье окно», – добавил директор ПО «МФЦ».

На настоящий момент в среднем отделом приема заявителей МФЦ оказывается порядка 70 услуг. В этом году на базе МФЦ будет вестись приём заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, заявлений на регистрацию по месту жительства, будет расширен перечень услуг МВД России.

Количество предоставленных услуг растет, так, в 2016 году — отдел оказал 1 тыс. 800 услуг, в 2017 году — 3 тыс. 250. В МФЦ отметили, что темпы роста предоставления услуг в Локне выше, чем по области в целом.

Джамиль Хиндристанский поблагодарил главу района Нину Степанову, отметив её активную позицию в помощи реализации проекта по переезду МФЦ в новое помещение.

Новый офис МФЦ расположен в Администрации Локни по адресу: площадь Ленина, 2-а, 1 этаж.