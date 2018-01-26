Псковичей от 18 до 40 лет приглашают на службу по контракту

18:19, 26 января 2018, ПАИ

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Военного комиссариата Псковской области.

На службу принимаются мужчины, годные по состоянию здоровья от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД России.

За справками следует обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет 22, телефон 72-72-65.