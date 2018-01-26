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Изменение в порядке ведения международных связей одобрил правовой комитет Псковской гордумы

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы  под председательством Эдуарда Белова вынес на сессию с положительной рекомендацией вопрос о внесении изменений Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей. Поправки связаны с тем, что теперь заключаемые с тремя граничащими с Псковской областью иностранными государствами соглашения сначала должны пройти процедуру регистрации в администрации региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, депутаты заслушали председателя территориальной избирательной комиссии Пскова Владимира Кротова с информацией о подготовке к проведению выборов президента РФ.
 

 Комитет поддержал вопрос о вынесении на сессию с рекомендацией «принять» предложения о согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации Пскова Александром Коноваловым, а также о согласовании кандидатуры Сергея Федорова для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированная служба».

Также депутаты выработали положительную рекомендацию для рассмотрения на сессии Псковской городской Дума по вопросу о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы ветерана Великой Отечественной войны Виктора Воробьева, ведущего активную общественную жизнь и просветительскую работу среди молодежи. 

Добавим, что в заседании комитета принял участие глава Пскова Иван Цецерский.

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